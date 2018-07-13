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الجمعة، 13 يوليه 2018 11:10 ص
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مباحث تموين بسوهاج تضبط 86 قضية بينها 2080 عبوة عصير مجهولة المصدر بطما

الجمعة، 13 يوليه 2018 10:37 ص
مباحث تموين بسوهاج تضبط 86 قضية بينها 2080 عبوة عصير مجهولة المصدر بطما حمله تموينية - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج برئاسة العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين، وبإشراف اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، حملة تموينية لتحقيق أقصي رقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.
 
أسفرت جهود الحملة، عن ضبط 68 قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط "محمد غ س" 45 سنة، صاحب محل بقاله، ويقيم دائرة مركز طما، لحيازة وعرض سلع غذائية مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم ضبط "2080 " عبوة عصير مختلفة الأنواع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9892 جنح مركز طما لسنة 2018 .
 
كما تم ضبط، "8" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و"11" قضية إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و"4" قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل، و"3" قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، و"9" قضايا عدم حمل شهادة صحية، و"22" قضية عدم الإعلان عن أسعار السلع، و"5" قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل، و"3" قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، وقضيتيى عدم الأحتفاظ بالميران الحساس بالمخبز، وجار الاستمرار في القيام بحملات مماثلة.
 
 
 
 
 

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