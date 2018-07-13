لجنة وزارية عراقية: الوضع الأمنى بالبصرة جيد وشركات النفط تعمل بشكل طبيعى

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أكدت اللجنة الوزارية المكلفة من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادى لمتابعة الاوضاع فى محافظة البصرة ، اليوم الجمعة،أن الوضع الامنى بالمحافظة جيد جدا والشركات النفطية تعمل بشكل طبيعي.



وقال عضو خلية الاعلام الحكومي، فى مؤتمر صحفى أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ، إن اللجنة الوزارية المكلفة من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادى بشأن تظاهرات البصرة تهتم بالموضوع اهتماماً خاصاً، وتدرك الاسباب الحقيقة لما يحدث فى البصرة".



فى السياق ذاته ، قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، إن "اللجنة وصلت لمحافظة البصرة مساء الاربعاء، وتم تناول جميع المشاكل والمواضيع، كما تم استلام ورقة مطالب المتظاهرين"، مبينا أن اللجنة قررت فيما بعد "وضع خطة تتضمن متوسطة المدى وخطة بعيدة المدى بكل مايتعلق بمواضيع الكهرباء والماء والعمل.



وأضاف أن "الاولويات تحديد مشاريع للمياه وللكهرباء، كما أنه تم تحديد ١٠ الاف فرصة عمل، وايضا سيتم استلام الطلبات مباشرة من قبل المواطنين، وسيتم توزيع تلك الوظائف على وزارات الصحة والتربية والنقل"، لافتا الى أن "الخطوة الاولى بالنسبة للجنة هى تحسين زيادة الطاقة الكهربائية للمحافظة"، كما انه هناك دعم لقطاع مياه الصالحة للشرب، حيث تم تخصيص مليارين دينار لذلك".



ووصل رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى صباح اليوم إلى محافظة البصرة قادما من العاصمة البلجيكية بروكسل، للوقوف على أخر المستجدات الأمنية والتظاهرات الغاضبة التى تشهدها المحافظة.



بدوره، اعتبر المتحدث باسم قيادة الشرطة العراقية اللواء سعد معن، اليوم الجمعة،أن هناك الكثير من المبالغات بخصوص تظاهرات البصرة، ويجب التعامل الحسن مع المتظاهرين والحذر من وجود المندسين، والحفاظ على الممتلكات العامة، على اعتبار أن التظاهر مكفول سلميا.