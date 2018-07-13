قوات الدفاع الشعبى تنظم معسكر تعايش لعناصر الكشافة بقيادة وحدات المظلات

كتب زكى القاضى

انطلاقا من حرص القوات المسلحة على تنمية الوعى القومى للأجيال القادمة، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات معسكراً للإعاشة الخارجية لطلبة الكشافة من مختلف محافظات الجمهورية بقيادة وحدات المظلات.

بدأت فعاليات المعسكر باستقبال الطلاب والاستماع لمحاضرة عن نشأة وتطور وحدات المظلات وتنظيم زيارة للقاعة التاريخية التى تضم بطولات وتضحيات رجال المظلات خلال الحروب التى خاضتها مصر، كما تفقد الطلبة عدداً من الأنشطة التدريبية المختلفة التى ينفذها أبطال المظلات والتى تضمنت التدريب على فنون القتال المتلاحم والدفاع عن النفس وتفقد غرفة عامود الهواء، وجناح القفز الأساسى وميدان التدريب على الاقتحام الجوى، كما تم تنفيذ طوابير اللياقة البدنية طبقا للمراحل السنية والقدرات البدنية المختلفة للكشافة، وتنفيذ طوابير تدريب ليلية للتعرف على كيفية المعايشة فى الأراضى الصحراوية.

واختتمت الأنشطة بزيارة لمهبط وحدات المظلات ومشاهدة الأنشطة الجوية لعناصر القفز الحر ومعدات الدلتا وإقامة حفل انتهاء المعسكر وتوزيع الهدايا على المشاركين.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم البالغة بحضورهم تلك المعسكرات التى تساهم فى رفع الروح المعنوية وتنمية ثقافتهم العسكرية، كذلك التعرف على القدرات القتالية التى يتمتع بها مقاتلو الوحدات الخاصة، معربين عن سعادتهم البالغه ورغبتهم فى تحقيق حلم وشرف الانتماء إلى القوات المسلحة المصرية فى المستقبل.