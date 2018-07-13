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الجمعة، 13 يوليه 2018 02:32 ص
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فيديو: كاميرات المراقبة تكشف تورط عاطلين فى سرقة شقة بالهرم

الجمعة، 13 يوليه 2018 02:00 ص
فيديو: كاميرات المراقبة تكشف تورط عاطلين فى سرقة شقة بالهرم كاميرات مراقبة-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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كشف مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أنه تم التوصل إلى أن عاطلين وراء سرقة مبلغ مالى من شقة بالهرم، حيث تم تفريغ كاميرات المراقبة التى رصدت المتهمين أثناء هروبهما، وجارى إعداد الأكمنة لضبطهما.

وقال مصدر أمنى أن المتهمين استخدما مفتاح مصطنع فى فتح باب الشقة، والاستيلاء على مبلغ مالى، مستغلين غياب صاحب الشقة، وذكر أن معاينة خبراء المعمل الجنائى أكدت عدم وجود اثار عنف بمنافذ الشقة، كما تم العثور على اثار بعثرة بمحتويات الشقة.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد تعرض شقة بمنطقة الطوابق بالهرم للسرقة عليى يد مجهولين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مرتكبى الواقعة تمكنوا من الدخول باستخدام مفتاح مصطنع، حيث لم يحدثوا أى كسر بمنافذ الشقة، واستولوا على مبلغ مالى وفروا هاربين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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