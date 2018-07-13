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فيديو جراف.. كيف أصلح الرئيس مسار المنظومة الصحية × 6 إجراءات؟

الجمعة، 13 يوليه 2018 06:09 م
فيديو جراف.. كيف أصلح الرئيس مسار المنظومة الصحية × 6 إجراءات؟ الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب – وليد عبد السلام
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أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، حزمة من الإصلاحات الصحية تستهدف تصحيح مسار المنظومة الطبية بتكلفة 18.2 مليار جنيه.
 
"اليوم السابع" يستعرض تحليللا معلوماتيا عن 8 مشروعات أطلقها الرئيس لتطوير منظومة الصحة.
 
 
1- المرحلة الأولى من مشروع قانون التأمين الصحى الشامل بتكلفة 1.8 مليار جنيه ببورسعيد
 
2- دعم منظومة القضاء على فيروس سى بتكلفة 5.6 مليار جنيه.
 
3- تأمين الاحتياطى الاستراتيجى من الأمصال واللقاحات بتكلفة 2.5 مليار جنيه.
 
4- تنفيذ المشروع القومى للمستشفيات النموذجية بإجمالى 6.1 مليار جنيه.
 
5- إنهاء قوائم انتظار علاج المرضى خلال 6 شهور بتكلفة مليار جنيه .
 
6- تأمين الاحتياطى الخاص بألبان الأطفال شبيهة لبن الأم بــ 1.2 مليار جنيه.
 

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