فيديو.. الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف العربى ينزع ألغام الحوثى بالبيضاء

إيمان حنا

نجح الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف العربى الداعم للشرعية فى اليمن، فى الحصول على عينة من الألغام التى زرعتها مليشيات الحوثى وانتزعتها فرق الجيش الهندسية بجبهة البيضاء.

يأتى هذا بعد النجاحات التى حققتها قوات الجيش اليمنى مدعومة بطيران التحالف العربى لدعم الشرعية حيث تمكنت من تحرير "جبل الخليقة" وتواصل التقدم نحو الوهبية أولى مناطق مديرية السوادية بمحافظة البيضاء .

وكان الجيش اليمنى حقق انتصارات كبيرة فى معارك البيضاء كان آخرها مواجهات ودحر المليشيا الحوثية الانقلابية الإيرانية من ناصع والقنذعه وغيرها من المناطق الهامة التى تم استعادتها وتحريرها.

ومن جانب آخر تتقدم قوات الجيش اليمنى فى تعز ولحج حيث حررت مواقع استراتيجية جديدة فى مديرية القبيطة شمالي محافظة لحج، بعد معارك متواصلة تكبّدت خلالها مليشيات الحوثى الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة.