فرنسا تنشر 110 ألف عنصر امن بمناسبة اليوم الوطنى ونهائى المونديال

باريس (أ ف ب)

أعلن وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولومب الجمعة، أن نحو 110 ألف عنصر شرطة ودرك سينشرون فى فرنسا بمناسبة حلول العيد الوطنى ونهائى المونديال الذى يخوضه المنتخب الوطنى مع كرواتيا.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفى "كل شىء يطبق لكى يتمكن الفرنسيون من عيش لحظات الاحتفال هذه بكل مشاعر الأمان رغم إطار التهديد الذى لا يزال قائما على أعلى مستوى".

وتحيى فرنسا عيدها الوطنى فى 14 يوليو كما ينظم نهائى كأس العالم لكرة القدم الأحد، فى موسكو حيث يخوض المنتخب الوطنى الفرنسى المباراة النهائية فى مواجهة كرواتيا.

وتعيد الاحتفالات باليوم الوطنى إلى الإذهان الاعتداء الإرهابى الذى أدى إلى مقتل 86 شخصا دهسا بشاحنة فى مدينة نيس الساحلية فى 14 يوليو 2016.