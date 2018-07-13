فرنسا تغلق برج إيفل الأحد بالتزامن مع نهائى المونديال..و12 ألف شرطى للتأمين

كتب: أحمد علوى

قررت السلطات الفرنسية إغلاق أكثر معالم البلاد رمزية، وهو برج إيفل، يوم الأحد المقبل، مشيرة إلى الدفع بحوالى 12 ألف شرطى نظرا للأعداد المهولة المتوقع وجودها فى العاصمة الفرنسية لمتابعة مباراة نهائى كأس العالم بين فرنسا وكرواتيا.

ووفقاً لموقع يورو سبور الفرنسى، قالت الشركة المسئولة عن إدارة المعلم التاريخى" لقد قررت الشرطة إغلاق برج إيفل لأسباب أمنية".

وأمرت السلطات بإغلاقه بسبب الحشود المنتظر تواجدها فى المناطق المحيطة به لمتابعة المباراة على شاشات عملاقة، حيث تتواجد واحدة منها مقابل البرج مباشرة، وأكد المسئولين أن السياح الذين اشتروا تذاكر لزيارة البرج يوم الأحد القادم، والتى تتراوح أسعارها بين 16 و 25 يورو للشخص البالغ، يمكنهم استرداد المبلغ "خلال شهرين".

وستقوم تلك القوات بأعمال التأمين يوم السبت المقبل أيضا، حيث سيتم الاحتفال بالعيد القومى لفرنسا.