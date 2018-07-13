فتح باب التسجيل بعمومية نقابة الأسنان الطارئة

بدأ منذ قليل، فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية الطارئة لنقابة أطباء الأسنان، والمقرر عقدها ظهر اليوم الجمعة، بمقر دار الحكمة.

ومن المقرر، أن تناقش العمومية الطارئة، اعتماد توقيعات أخرى لأعضاء هيئة المكتب لدى البنوك بالمخالفة للقانون، ولائحة النقابة الداخلية.

كانت الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان، المنعقدة فى أبريل الماضى، قد أعلنت موافقتها على زيادة رسم الترشح بالانتخابات، بإضافة مصروفات إدارية وتبرعات للمرشحين على مقاعد النقابة العامة لتصل إلى 100 جنيه، والنقابات الفرعية 50 جنيهًا، وتعديل أسعار الخدمات المقدمة للأجانب، على أن يتم سدادها بالدولار، واعتماد 3 آلاف جنيه لتسجيل غرف العمليات ومعامل الباثولوجيا طبقًا لقرار المجلس، وإضافة توقيع وكيل النقابة وأمين الصندوق لتوقيعات النقيب لدى البنوك.