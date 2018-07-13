طفل يهرب من منزله بسبب سوء معاملة والديه.. والشرطة تعيده لأسرته

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات فى إعادة طفل لأسرته، وذلك بعدما لاحظت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة محطة سكك حديد الأقصر تواجد أحد الأطفال على الرصيف لفترة طويلة دون استقلاله أياً من القطارات.

وقال الطفل الذى يبلغ من العمر 14 سنة لرجال الشرطة إنه ترك منزل أسرته بسبب سوء معاملة والديه، وبالفحص ومن خلال التنسيق مع مديرية أمن أسوان تبين أنه مبلغ بغيابه منذ أبريل 2017، وبتكثيف الجهود تم التواصل مع والده، وتم تسليمه الطفل عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته، حيث قدم الشكر لرجال الشرطة وامتنانه للجهد المبذول فى إعادة نجله.