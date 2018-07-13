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الجمعة، 13 يوليه 2018 02:29 ص
خالد صلاح
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ضبط 5 أسلحة نارية وتنفيذ 980 حكما قضائيا متنوع وتحرير 1644 مخالفة مرورية

الجمعة، 13 يوليه 2018 02:09 ص
ضبط 5 أسلحة نارية وتنفيذ 980 حكما قضائيا متنوع وتحرير 1644 مخالفة مرورية حملات امنيه -ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ ، بإشراف اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ ، والعميد محمد عمار ،مدير إدارة البحث الجنائي ، والعميد محمد  عبدالوهاب ، رئيس مباحث المديرية، من ضبط5 أسلحة نارية ، و10 أسلحة بيضاء ،  كما تمكنت من ضبط 380جرام حشيش ، 290 قرص مخدر، بحوزة عاطلين.
 
 
 
كما تمكنت الحملة من ضبط  25 قضية تموينية ، منهم 3 محاضر عرض لحوم مكشوفة للبيع ، و5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و10 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار، و6 محاضر لمزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص ، ومحضر سلعه مجهولة المصدر، كما تمكنت الحملة من إزالة 292 إشغالات الطريق، وتنفيذ 980حكم قضائي متنوع.
 
 
 
وتمكنت الحملة المرورية من  تحرير 1644مخالفة مرورية متنوعة ، وضبط 5 دراجات دراجات بخارية بدون لوحات معدنية، و3حالات من قائدي السيارات تحت تأثير المخدر،كما تمكنت شرطة الكهرباء من  ضبط  80 قضية سرقة تيار كهربائى، و3 حالات مخالفة شروط التعاقد.
 
 

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