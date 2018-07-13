ضبط 5 أسلحة نارية وتنفيذ 980 حكما قضائيا متنوع وتحرير 1644 مخالفة مرورية

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ ، بإشراف اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ ، والعميد محمد عمار ،مدير إدارة البحث الجنائي ، والعميد محمد عبدالوهاب ، رئيس مباحث المديرية، من ضبط5 أسلحة نارية ، و10 أسلحة بيضاء ، كما تمكنت من ضبط 380جرام حشيش ، 290 قرص مخدر، بحوزة عاطلين.
كما تمكنت الحملة من ضبط 25 قضية تموينية ، منهم 3 محاضر عرض لحوم مكشوفة للبيع ، و5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و10 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار، و6 محاضر لمزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص ، ومحضر سلعه مجهولة المصدر، كما تمكنت الحملة من إزالة 292 إشغالات الطريق، وتنفيذ 980حكم قضائي متنوع.
وتمكنت الحملة المرورية من تحرير 1644مخالفة مرورية متنوعة ، وضبط 5 دراجات دراجات بخارية بدون لوحات معدنية، و3حالات من قائدي السيارات تحت تأثير المخدر،كما تمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 80 قضية سرقة تيار كهربائى، و3 حالات مخالفة شروط التعاقد.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة