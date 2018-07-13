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الجمعة، 13 يوليه 2018 02:55 م
خالد صلاح
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ضبط 1178 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

الجمعة، 13 يوليه 2018 02:22 م
ضبط 1178 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية حملة مروريه - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
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شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1178 مخالفة مرورية.

 

وكانت توجيهات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للواء محمد درويش مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت الحملة عن تحرير 1178 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية و311 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 10300 جنيه وسحب 31 دراجة نارية وحجز 8 دراجات .

 

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 28 رخصة وتحصيل 4550 جنيها غرامة.

 
 
 
 
 

 


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