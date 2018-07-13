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ضبط صيدليتين بتهمه الإتجار بأدوية التأمين الصحى والمواد المخدرة بالقليوبية

الجمعة، 13 يوليه 2018 02:28 م
ضبط صيدليتين بتهمه الإتجار بأدوية التأمين الصحى والمواد المخدرة بالقليوبية صيدليه - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط "صيدليتان" للاتجار بأدوية التأمين الصحى المحظور تداولها وحيازة مواد مخدرة، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق 

 

كانت مباحث التموين قد شنت حملة مكبرة على الصيدليات للتأكد من سلامة اجراءات تداول الدواء،  أسفرت الحملة عن ضبط "اسراء. س" المسئولة عن صيدلية بالخانكة، وذلك لحيازته وعرضه للبيع أدوية خاصة بالتأمين الصحى وعينات مجانية ممنوع تداولها بالصيدليات ومزاولة مهنة دكتور صيدلى .

 

كما تم ضبط "زكريا .ا" طبيب مسئول عن صيدلية بالخانكة وذلك لحيازته وعرض للبيع أدوية خاصة بالتأمين الصحى وعينات مجانية وأدوية مخدرة ممنوع تداولها بالصيدليات، تم التحفظ على الكمية المضبوطة.

 
 
 
 
 

 


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