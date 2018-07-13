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الجمعة، 13 يوليه 2018 05:58 م
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ضبط تشكيل عصابى لاتهامه بخطف ربة منزل واغتصابها بحدائق كفر شكر فى القليوبية

الجمعة، 13 يوليه 2018 04:54 م
ضبط تشكيل عصابى لاتهامه بخطف ربة منزل واغتصابها بحدائق كفر شكر فى القليوبية حبس -أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من القبض على تشكيل عصابى قام بخطف ربة منزل بواسطة "توك توك" واغتصبها داخل حديقة موالح بجوار محطة صرف صحى، بقرية كفر الشهاوى بكفر شكر، وتم نقلها إلى المستشفى الجامعى لاتخاذ الازم.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا يفيد أنه أثناء استقلال "ى. م" 23 سنة، ربة منزل (مطلقة)، مركبة "توك توك" يستقله ثلاثة أشخاص من قرية الشقر متجهة إلى مسكنها بقرية كفر الشهاوى، وفى الطريق، قام بالاتصال بشخصين أخرين وقاموا باصطحابها عنوة بجوار محطة صرف صحى، حيث كان فى انتظارهما الشخصين الآخرين، وقاموا جميعا بالتعدى عليها جنسيا كرها عنها.
 
وعقب تقنين الاجراءات تم تحديد مرتكبى الواقعة، وضبطهم وهم "سعيد . أ . ق"، و"محى . أ . ع"، و"محمد . س .ع"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبارشادهم تم ضبط المركبة التوك توك والتحفظ عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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