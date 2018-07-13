صور.. وصول مجموعة من المهاجرين إلى ميناء طريفة الإسبانى

كتب عبد الوهاب الجندى

وصل عددا من المهاجرين الغير الشرعيين، إلى ميناء طريفة بجنوب الأراضى الإسبانية، اليوم الجمعة، مما اضطر خفر السواحل وأعضاء من الصليب الأحمر، تقديم لهم المساعدات الغذائية، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز.

وفى وقت سابق، أغلقت السلطات الإسبانية ميناء طريفة البحرى، فى وجه المسافرين والمهاجرين، مما أدى إلى تكدس وازدحام فى صفوف المسافرين إلى إسبانيا وخاصة من الأراضى المغربية.

وفى عام 2018، استوعب الميناء الإسبانى الصغير، نحو 400 ألف مسافر مغربى يريدون العودة إلى بلادهم، مما جعل اضطرت السلطات الإسبانية إلى إقفال ميناء طريفة في وجه المهاجرين المغاربة الذين يتوفرون على السيارة، ويودون العودة إلى المغرب عبر هذا المرفأ الإسباني الجنوبي.



المهاجرين فى الميناء



المهاجرين فى ميناء طرفة



طفل مهاجر