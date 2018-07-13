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صور.. مقتل متظاهر وإصابات 11 شرطيا فى اشتباكات بمحافظة ميسان العراقية

الجمعة، 13 يوليه 2018 09:18 م
صور.. مقتل متظاهر وإصابات 11 شرطيا فى اشتباكات بمحافظة ميسان العراقية مظاهرات العراق
كتب عبد الوهاب الجندى
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قالت وسائل إعلام عراقية، إن متظاهرا قتل إثر المواجهات مع قوات الأمن العراقية خلال احتجاجات شهدتها أكثر من مدينة اليوم الجمعة، احتجاجا على الأوضاع المعيشية السئية.

وقال مصدر أمني في محافظة ميسان، بإصابة 11 عنصرا أمنيا، بينهم ضابط، خلال التظاهرات في المحافظة.

وأفاد مصدر أمنى عراقى فى محافظة البصرة العراقية ، اليوم الجمعة ، بأن القوات الأمنية شددت إجراءاتها على جميع مداخل مطار البصرة.

وقال المصدر، فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "قوات مشتركة من الشرطة والجيش شددت اليوم إجراءاتها الأمنية على جميع مداخل مطار البصرة الدولي"، مضيفا أن "هذه الخطوة تأتى كإجراء احترازى تزامنا مع التظاهرات التى تشهدها المحافظة".

يأتى هذا فى وقت أفاد فيه مصدر محلى عراقى بإخلاء المتظاهرين لمطار النجف الدولى بعد نحو ساعتين من اقتحامه، فيما بين أن الإخلاء تزامن مع وصول القوات الأمنية للمطار.

وشهدت البصرة، لليوم السابع على التوالي، تظاهرات شعبية كبيرة للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء وتوفير الماء الصالح للشرب، فضلا عن إنهاء البطالة بتوفير فرص عمل لأبنائها، وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات فى المحافظة بعد أن أطلقت الشرطة النار الأسبوع الماضى لتفريق عشرات المحتجين قرب حقل غرب "القرنة 2" مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة.

جانب من المظاهرات فى العراق
جانب من المظاهرات فى العراق

 

رجل يلوح بالعلم العراقي
رجل يلوح بالعلم العراقي

 

شباب مشارك فى المظاهرات
شباب مشارك فى المظاهرات

 

مظاهرات العراق
مظاهرات العراق

 


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