صور.. مصر وبريطانيا تنفذان تدريبا بحريا مشتركا بالبحر المتوسط

نفذت وحدات من القوات البحرية المصرية والبريطانية تدريبا بحريا مشتركا بالبحر الأبيض المتوسط، والذى استمر لعدة أيام بمشاركة عدد من القطع البحرية لكلا البلدين، استمراراً لخطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة.

بدأ التدريب بوصول الفرقاطة البريطانية ( HMS ARGYLL ) إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، حيث استقبل الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية السيد قائد القوات البحرية البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط لبحث ومناقشة أوجه التعاون المشترك بين البحريتين المصرية والبريطانية.

واشتمل التدريب البحرى على العديد من الأنشطة والفعاليات التى تضمنت تنفيذ سيناريو واقعى للتدريب على مكافحة الإرهاب ومواجهة تهديدات الأمن البحرى، وحماية الأهداف الحيوية ضد التهديدات غير النمطية، وتنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات إشارية، والتدريب على تبادل طائرات الهليكوبتر على متن الوحدات نهارا وليلا ً، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش بالتبادل بين الجانبين والتدريب على كيفية توفير الحماية للوحدات البحرية أثناء عبورها المناطق الخطرة .

كما نفذت القطع البحرية المشاركة تدريباً متميزاً للرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية المعادية، أظهرت مدى الدقة فى إصابة الأهداف التى يتمتع بها المقاتلون من مصر وبريطانيا.

يأتى التدريب فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والبريطانية، والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال البحرى وتعظيم الاستفادة للقوات المنفذة للتدريب من الجانبين.