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الجمعة، 13 يوليه 2018 02:51 م
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صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال مشروع النادى الإجتماعى الجديد

الجمعة، 13 يوليه 2018 02:12 م
صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال مشروع النادى الإجتماعى الجديد المحافظ يتفقد النادى الاجتماعى
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية،على ضرورة تكثيف ومضاعفة حجم العمل لإنهاء كافة التشطيبات واللمسات الأخيرة بمشروع إنشاء النادى الإجتماعى الجديد للنادى الإسماعيلى، والذى يتم تنفيذه بدعم وزارة الشباب والرياضة، وتحت إشراف وتنفيذ ادارة المشروعات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويقام على أرض نادى النخيل بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث، على مساحة 26 فدان، والإنتهاء من كافة الأعمال المتبقيةن وفقا للجدول الزمني والتوقيتات المحددة، وذلك إستعدادا للإفتتاح الرسمي للنادى خلال الفترة القادمة .
 
وكان محافظ الاسماعيلية، قام بزيارة ميدانية لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من وضع اللمسات الأخيرة، والتشطيبات النهائية لمشروع الفرع الجديد للنادى الإسماعيلى بأرض النخيل، والذى يعد صرحا رياضيا عملاقا، وهو واحد من ضمن مشروعات التنمية بالإسماعيلية وحلم تحقق لأبناء الإسماعيلية، ورافقه كل من  محمد عبد السلام الصيرة السكرتيرالعام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمهندس عبد الحميد عامر رئيس حى ثالث وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 
وخلال الزيارة، تفقد المحافظ ومرافقوه من القيادات المنشآت والمباني والملاعب، وما تم انجازه من أعمال الطرق الداخلية، والمسطحات الخضراء وأعمال الإنارة والكهرباء وتركيب الكشافات، وقاعات الطعام والمطاعم والكافيتريات، وحمامات السباحة والملاعب .
 
كما تضمنت جولة المحافظ ومرافقيه من القيادات، داخل النادى تفقد المبنى الاجتماعى، ومجمع حمامات السباحة، والمنطقة المخصصة للأطفال، وصالة المنازلات، والملاعب.
 
كما شملت جولة المحافظ ومرافقوه من القيادات التنفيذية، تفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال بحديقة الفروسية، بمنطقة الشيخ زايد أمام مقر اتحاد إذاعة وتليفزيون القنال، لرفع كفاءة وتطوير الحديقة، وإزالة الحشائش ورفع تراكمات القمامة والمخلفات من تلك المنطقة التى تبلغ مساحتها 20 فدان، وظلت مهملة لسنوات طويلة حتى أصبحت بؤرة لتجمعات المخلفات والرتش تؤرق أهالى ومواطنى المنطقة، والتى تحتاج الى خطة عاجلة لإستثمارها بالشكل الأمثل، لتكون متنسفا لأهالى وشعب الإسماعيلية .
 
وأكد المحافظ خلال الجولة، على ضرورة تكثيف أعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات من المنطقة أولا بأول، والمستهدف أن يتم الإنتهاء تماما من تطوير ورفع كفاءة تلك المنطقة قريبا، مشيرا الى أن هناك تخطيط لتحويل تلك المنطقة الى متنفس ورئة جديدة لشعب الإسماعيلية بعد تطويرها، واستعادة مظهرها وشكلها الحضارى، مطالبا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية وتمهيد حديقة الفروسية، ورفع كفاءة المنطقة حفاظا على الشكل الجمالي للمنطقة، وبما يليق بالمظهر العام للإسماعيلية .
 
المحافظ يتفقد النادى الاجتماعى
المحافظ يتفقد النادى الاجتماعى

تطوير المنطقة ورفع الرتش
تطوير المنطقة ورفع الرتش

جولة داخل النادى
جولة داخل النادى

واجهة النادى الإجتماعى
واجهة النادى الإجتماعى

المسطحات الخضراء بالنادى
المسطحات الخضراء بالنادى

تطوير حديقة الفروسية
تطوير حديقة الفروسية
 
 
 

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