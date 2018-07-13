صور.. محافظ الإسكندرية: تقديم كافة الرعاية لمصابى حادث أتوبيس مطروح

الاسكندرية جاكلين منير

قام الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية مساء اليوم؛ بزيارة المصابين جراء حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالكيلو 95 على طريق مطروح _ الإسكندرية والذين تم نقلهم إلى مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية، للإطمئنان علي استقرار حالتهم والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، وذلك بحضور الدكتور محمد فاروق مدير المستشفى.

واستفسر المحافظ من المصابين و ذويهم عن وجود أي احتياجات لهم، لسرعة تنفيذها في الحال، مشيدا بمستشفي شرق المدينة الخدمة الطبية المقدمة للمصابين، ووجه جميع المسئولين بضرورة توفير كافة العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار ٢٤ ساعة لحين امتثالهم للشفاء التام.

من جانبهم، قدم المصابين و ذويهم الشكر للمحافظ و طاقم الأطباء بالمستشفي على الرعاية الطبية المقدمة منذ وصولهم إلى المستشفى، ومدى الاهتمام بهم، هذا وقد تم نقل ١٦ حالة من مصابى الحادث الى مستشفى شرق المدينة للتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتم إخراج ٧ حالات منهم بعد التأكد من استقرار حالتهم ، وهناك ٩ مصابين مازالو متواجدين بالمستشفى من بينهم ٣ حالات فى العناية المركزة و ٦ حالات بالأقسام الداخلية بالمشتشفى.



المحافظ يزور المصابين



جانب من الزيارة