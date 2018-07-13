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الجمعة، 13 يوليه 2018 07:44 م
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صور.. عشرات الآلاف فى لندن يحتجون على زيارة ترامب للمملكة المتحدة

الجمعة، 13 يوليه 2018 07:03 م
صور.. عشرات الآلاف فى لندن يحتجون على زيارة ترامب للمملكة المتحدة مظاهرات ضد ترامب فى لندن
(أ ش أ) تصوير وكالات
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احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين فى شوارع العاصمة البريطانية لندن؛ للإحتجاج على أول زيارة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب للمملكة المتحدة.

ويؤكد منظمو التظاهرة الجماعية "معا ضد ترامب" بأن الشرطة أخبرتهم بأن أكثر من 100 ألف متظاهر انضموا إلى المسيرة بحلول منتصف فترة ما بعد الظهيرة.

وأظهرت لقطات جوية حشودا مكتظة من المواطنين الذين تجمعوا فى شوارع وسط العاصمة لندن وصولا إلى ميدان "الطرف الأغر".

وذكرت شرطة العاصمة أنها لن تعطى تقديرا للأعداد الحاضرة.

وحمل المتظاهرون لافتات انتقدت سياسات ترامب تجاه مواضيع تشمل الهجرة ومعاملة اللاجئات والمساواة فى الحقوق بين الجنسين.

وغرد مشاهير وفنانون فى شتى المجالات عبر تويتر دعما للتظاهرة الضخمة، كما انضم سياسيون، من بينهم نائب رئيس الوزراء السابق نيك كليج، وزعيم حزب العمال السابق اد مليباند، للمتظاهرين.

وقال الرئيس الأمريكى أن التظاهرات، إضافة الى البالون الضخم الذى يجسد صورته فى شكل طفل طار فوق العاصمة، أشعرته "بأنه غير مرحب به فى لندن".

الآلاف يشاركون فى المظاهرات
الآلاف يشاركون فى المظاهرات

 

المسيرة فى لندن
المسيرة فى لندن

 

بلون ساخر لترامب
بلون ساخر لترامب

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

لافتات غير مرحبة بترامب
لافتات غير مرحبة بترامب

 

لافتات مناهضة لزيارة ترامب
لافتات مناهضة لزيارة ترامب

 

مشاركة كبيرة فى المظاهرات
مشاركة كبيرة فى المظاهرات

 

مظاهرات ضد الرئيس الأمريكى فى لندن
مظاهرات ضد الرئيس الأمريكى فى لندن

 

مظاهرات ضد زيارة ترامب
مظاهرات ضد زيارة ترامب

 

مظاهرات لندن ضد ترامب
مظاهرات لندن ضد ترامب

 


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