صور.. صيانة الإنارة العامة ببوابة الخارجة وأعلى منطقة النقب بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد من أعمال عمل وإصلاح كشافات الإنارة بالبوابة "مدخل مدينة الخارجة"، وكذا إصلاح وصيانة جميع الكشافات أعلى منطقة النقب "الكمين" ومسار منطقة النقب بالكامل، نظرا لخطورة المنطقة ولتجنب وقوع حوادث بها، حيث قام فريق الصيانة بالوحدة المحلية بتغيير اللمبات التالفة وصيانة الكشافات بمعرفة لجنة تحت إشراف المهندس محمد عبد اللاه مدير قسم الإنارة بالمركز.

وفى سياق متصل تم عمل صيانة وإصلاح لطلمبة شبكة مياه نقية لمحطة السبط الغربية، وذلك عن طريق فك وتركيب الطلمبة وعمل الإصلاحات اللازمة لها، كما تم تركيب محبس 8 بوصة للشبكة وعمل صيانة وإصلاح لطلمبة مياه لحديقة المطار عند مدخل مدينة الخارجة.



جانب من العمل



إنارة مدخل بوابة الخارجة



أعمال الصيانة



إنارة منطقة النقب



تأمين الانارة بخط سير النقب



أعمال الصيانة والإصلاح



فريق العمل