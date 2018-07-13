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صور .. حملات مكثفة من الطب البيطرى لاحكام الرقابة على المجازر بسوهاج

الجمعة، 13 يوليه 2018 05:06 م
صور .. حملات مكثفة من الطب البيطرى لاحكام الرقابة على المجازر بسوهاج جانب من الحمله
سوهاج - عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، ان مديرية الطب البيطرى قد قامت بعدد من الحملات الرقابية للمرورعلى المجازر بنطاق المحافظة، لمتابعة أعمال الذبح، والتأكد من الإلتزام بالاشتراطات المقررة، واستخدام الأختام الجديدة، وذلك فى اطار خطة المحافظة لاحكام الرقابة على المجازر، وأماكن تداول اللحوم والسلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.
 
وأوضح الدكتور محمد أبو ضيف، مدير عام الطب البيطرى، أن إدارة المجازر بالمديرية قد قامت بالمتابعة والمرور على مجازر ساقلته، ومجزر الصلعا، ومجزر المنشاه العمومى، وذلك ضمن خطة الادارة لمتابعة اعمال الذبح و استخدام الاختام الجديدة (البصمة ) بجميع مجازر المحافظة .
 
وشدد المحافظ، على مسئولى الطب البيطرى والصحة والتموين، والوحدات المحلية بتكثيف الحملات التموينية، وإحكام الرقابة على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، ومكافحة الجرائم التموينية بشتى أنواعها لضبط الأسواق والحفاظ على صحة المواطنين.
 
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