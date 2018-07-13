صور.. تعرف على أبرز القضايا التى طرحها شباب العاشر من رمضان على وزير الشباب

كتبت – منال العيسوى

تصدرت 3 قضايا اللقاء الذى جمع وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى اليوم الجمعة، مع شباب محافظة الشرقية على هامش إطلاق ماراثون " يلا نجرى" بنادى الصفوة الرياضى بمدينة العاشر من رمضان وهى "مدى أحقية فرض رسوم القيمة المضافة على تذاكر بعض الأندية، ووضع كرسى بمجالس إدارة النوادى ومراكز الشباب لفئة المعاقين ، والاهتمام بالألعاب الفردية ، وأيضا تدهور الخدمات فى بعض مراكز الشباب".

وطرحت آلاء محمد بعض المشكلات التى تعانى منها مراكز شباب وأندية المحافظة وخاصة مركز شباب منيا القمح ، أن مركز الشباب يعانى من تدهور فى حالته ، وأن به مبانى آيلة للسقوط ، إضافة إلى قلة الإمكانيات.

أما هانى محمد حسين من قرية الزوامل مركز بلبيس طالب بتطوير المركز وزيادة عدد مراكز الشباب، فيما طالب أيمن الشافعى أحد الشباب المعاقين بنادى الصفوة، أنه لابد وأن تتضمن اللائحة التنفيذية للنوادى أن يكون هناك مقعد فى مجالس إدارة النوادى للشباب المعاقين.

وطالب كابتن مصطفى خبرة وزير الشباب بدعم الوزارة ومساعدة النادى على تحوله لقرية أوليمبية خاصة مع توافر الأساسيات لذلك، والموافقة على إنشاء حمام سباحي أوليمبي ، وضم 6 فدادين بنظام نقل الأصول لأرض النادى، والموافقة على فتح محلات تجارية وإدارية بسور النادي داخلي تفتح للخارج ، ومساعدة النادي لفرش المبنى الإدارى الجديد للنادى، الذي تم الانتهاء من 90% من إنشاءه.

وعقب انتهاء الشباب من طرح استفساراتهم ومشكلات النوادى ومراكز الشاب، أكد محافظ الشرقية، أن وزير الشباب كان موجودا من قبل فى وزارة الشباب لكنه لم يكن فى موقع صنع القرار ، لكن اليوم الوضع مختلف ، فعدد مراكز الشباب زاد خلال السنوات الأخيرة من 140 مركز شباب فى محافظة الشرقية ، الى 360 مركز شباب والدولة فى اتجاه تصاعدى وما نفذ على مدار 10 سنوات تمت مضاعفاته فى سنتين وأن الوزارة جادة فى النهوض بهذا القطاع .

ورد الوزير أشرف صبحى مؤكدا، "أن أهم من مطالبة الوزارة هتعمل ايه، هو التفكير أنتو هتعملوا ايه ، فكر أنت عايز تعمل أيه وأحنا نفكر معاك ، وأن مراكز الشباب كانت تراب ومبانى متهالكة ، وأصبحت الآن مراكز شباب بها خدمات ، لدرجة وصل فيها بعض مراكز الشباب الى مواقع أنضف وأفضل من نوادى كبيرة" .

ووعد الوزير ببحث كافة المشكلات التى طرحت ووضع حلول جذرية لها بالتعاون مع الشباب ومراكز ادارة النوادى بكل محافظات مصر، مؤكدا على بحث مشكلة مركز شباب ابنى بيتك مع هيئة المجتمعات العمرانية الذى تم إنشاؤه ولم يسلم حتى الأن لوزارة الشباب لإداراته .

وفى نهاية اللقاء أهدى اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، والدكتور سمير عارف رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر ورئيس جمعية مستثمرين العاشر من رمضان درع المحافظة والمجلس والجمعية لوزير الشباب الدكتور أشرف صبحى ووجه الوزير الشكر للجميع وغادر متجها لبلبيس لافتتاح أحد مراكز الشباب هناك.

وشارك فى اللقاء أعضاء جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف، والدكتور أيمن رضا أمين عام الجمعية، والدكتور محى حافظ نائب رئيس الجمعية ، ومجلس الأمناء ونائب العاشر المهندس محمد الزاهد ، واعضاء مجلس ادارة نادى الصفوة المهندس عادل اسماعيل واحمد المسلمى، وهدى مصطفى ، وهند قمصان واسامة أبو زيد ، ووعبد الحليم الرماح وابراهيم بحلاق، جمال زهران ، وحمادة صقر وصفاء رشاد و وفد من وزارة الشباب بصحبة الوزير ، ضم مساعد الوزير للبيئة والرياضة الدكتور عمرو حداد ومساعد الوزير لمراكز الشباب الدكتور محمد عبد القادر ، ومساعد الوزير لبناء وتطوير القدرات الشبابية الدكتور يوسف الوردان ، ووكيل الوزارة لادارة البرامج التثقيفية الدكتورة امل جمال سليمان ووكيل الوزارة للإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى الدكتورة دينا فؤاد، ووكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير أحمد الشيخ.