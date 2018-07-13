video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 يوليه 2018 08:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور..بيونج يانج تسلم سول رفات عددا من الجنود المقتولين فى الحرب الكورية

الجمعة، 13 يوليه 2018 06:45 ص
صور..بيونج يانج تسلم سول رفات عددا من الجنود المقتولين فى الحرب الكورية بيونج يانج تسلم سول رفات عددا من جنودها
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
إضافة تعليق

سلمت كوريا الشمالية، جارتها الجنوبية رفات عدد من جنود الأمم المتحدة والجنود سول الذين قتلوا خلال الحرب الكورية (1950 - 1953)، وأقامت سول مراسم استقبال لبقايا رفات الجنود بحسب صور أبرزتها وكالة "رويترز" .

وأعلن مسئول أمريكى، اعتزام كوريا الشمالية، تسليم الولايات المتحدة دفعة أولى تضم رفات 200 جندى أمريكى قتلوا فى الحرب الكورية، وذلك بموجب الاتفاق الذى أبرمه الرئيس الأمريكى دونالد ترمب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج - أون خلال قمتهما التاريخية فى سنغافورة الأسبوع الماضي.

وقال المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبا عدم نشر اسمه، إن «الاستعدادات تتواصل» لإنجاز عملية تسلم رفات الجنود الأميركيين والمنصوص عليها فى اتفاق سنغافورة الموقّع فى 12 يونيو الجاري. وأضاف أن عملية تسلمّ الرفات «قد تتم فى غضون الأيام القليلة المقبلة».

وبحسب البند الرابع من اتفاق سنغافورة فإن «الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تتعهدان بالعثور على رفات أسرى الحرب والذين فقدوا فى المعارك وإعادة الذين حددت هوياتهم منهم إلى بلدهم فى الحال».

والاثنين نشر البنتاجون تحديثا لمذكرة بشأن مفقودى الحرب الكورية (1950 - 1953) جاء فيه أن «المسؤولين الكوريين الشماليين أفادوا بأن لديهم (200 رفات) تم العثور عليها على مر السنين».

وقتل أكثر من 35 ألف جندى أمريكى فى شبه الجزيرة الكورية خلال الحرب الكورية التى انتهت بهدنة وليس بمعاهدة سلام. ومن بين هؤلاء لا يزال 7700 منهم فى عداد المفقودين بينهم 5300 فى كوريا الشمالية، بحسب البنتاجون.

رفات أحد الجنود الكوريين
رفات أحد الجنود الكوريين

 

رفات أحد الجنود
رفات أحد الجنود

 

رفات جندى
رفات جندى

 

رفات جنود الأمم المتحدة
رفات جنود الأمم المتحدة

 

رفات جنود قتلوا فى الحرب الكورية
رفات جنود قتلوا فى الحرب الكورية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الزعيم الكورى الشمالى يرسل رسالة شخصية إلى رئيس كوبا الجديد

صور..ترامب ينشر رسالة بعثها له كيم ويبدى تفاؤله حيال التقارب مع بيونج يانج

بيونج يانج

سول

جنود كوريا المقتولين

الحرب الكورية

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية




لا تفوتك
12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

مرتضى منصور: كهربا مستمر مع الزمالك.. وساسى أفضل من السعيد وحامد

مرتضى منصور: كهربا مستمر مع الزمالك.. وساسى أفضل من السعيد وحامد

المرور: تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة يومين

المرور: تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة يومين

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 58% من مقررات يوليو حتى الآن

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 58% من مقررات يوليو حتى الآن

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

صور.. السيطرة على حريق خزانى الوقود خارج مطار القاهرة

صور.. السيطرة على حريق خزانى الوقود خارج مطار القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة