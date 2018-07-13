صور..بيونج يانج تسلم سول رفات عددا من الجنود المقتولين فى الحرب الكورية

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

سلمت كوريا الشمالية، جارتها الجنوبية رفات عدد من جنود الأمم المتحدة والجنود سول الذين قتلوا خلال الحرب الكورية (1950 - 1953)، وأقامت سول مراسم استقبال لبقايا رفات الجنود بحسب صور أبرزتها وكالة "رويترز" .

وأعلن مسئول أمريكى، اعتزام كوريا الشمالية، تسليم الولايات المتحدة دفعة أولى تضم رفات 200 جندى أمريكى قتلوا فى الحرب الكورية، وذلك بموجب الاتفاق الذى أبرمه الرئيس الأمريكى دونالد ترمب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج - أون خلال قمتهما التاريخية فى سنغافورة الأسبوع الماضي.

وقال المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبا عدم نشر اسمه، إن «الاستعدادات تتواصل» لإنجاز عملية تسلم رفات الجنود الأميركيين والمنصوص عليها فى اتفاق سنغافورة الموقّع فى 12 يونيو الجاري. وأضاف أن عملية تسلمّ الرفات «قد تتم فى غضون الأيام القليلة المقبلة».

وبحسب البند الرابع من اتفاق سنغافورة فإن «الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تتعهدان بالعثور على رفات أسرى الحرب والذين فقدوا فى المعارك وإعادة الذين حددت هوياتهم منهم إلى بلدهم فى الحال».

والاثنين نشر البنتاجون تحديثا لمذكرة بشأن مفقودى الحرب الكورية (1950 - 1953) جاء فيه أن «المسؤولين الكوريين الشماليين أفادوا بأن لديهم (200 رفات) تم العثور عليها على مر السنين».

وقتل أكثر من 35 ألف جندى أمريكى فى شبه الجزيرة الكورية خلال الحرب الكورية التى انتهت بهدنة وليس بمعاهدة سلام. ومن بين هؤلاء لا يزال 7700 منهم فى عداد المفقودين بينهم 5300 فى كوريا الشمالية، بحسب البنتاجون.



رفات أحد الجنود الكوريين



رفات أحد الجنود



رفات جندى



رفات جنود الأمم المتحدة