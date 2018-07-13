صور.. انهيار مركز للتسوق فى مكسيكو سيتى

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

انهار مركز للتسوق فى مكسيكو سيتى، الخميس، دون ورود أى أنباء عن وفيات أو إصابات، بحسب صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، وانتشرت قوات الأمن بمحيط مركز تسوق "آرتز بيدريجال" التجارى، وتم إجلاء الأشخاص من الداخل قبل أن ينهار جزء من السقف والحائط.

وكان مركز التسوق الواقع فى حى خاردينز ديل بيدريجال السكنى جنوبى المدينة شهد انهيارا بالفعل قبل افتتاحه فى مارس.



الشرطة تنتشر بمحيط الحادث وتفرض طوقا أمنيا



انتشار الشرطة بمحيط الحادث



انهيار جزء من مركز للتسوق



انهيار مركز للتسوق فى المكسيك