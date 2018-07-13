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صور.. اتهامات لملك إسبانيا السابق باستخدام حبيبته فى عمليات "غسيل أموال"

الجمعة، 13 يوليه 2018 11:49 ص
صور.. اتهامات لملك إسبانيا السابق باستخدام حبيبته فى عمليات "غسيل أموال" الاميرة الالمانية عشيقة ملك اسبانيا السابق خوان كارلوس
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "كلارين" الإسبانية إن الملك الإسبانى السابق خوان كارلوس متهم باستخدام حبيبته الأميرة الألمانية، كورينا، لإخفاء أصول وممتلكات فى الخارج، بالإضافة إلى حسابات فى سويسرا باسم ابن عمه، فضلا عن استخدامها للحصول على صفقات عقارية منخفضة الضرائب.

وأشارت الصحيفة إلى أن ملك إسبانيا استغل وجود كورينا فى موناكو، لإثبات ملكيتها على ممتلكات عقارية وذلك بهدف التهرب من الضرائب.

وقالت كورينا أنها كانت تعيش "كابوس" مع خوان كارلوس، وجعلها تشترك فى جريمة غسل أموال، مضيفة لضابط شرطة قابلها فى لندن فى عام 2015، إن محامى الملك وضع اسمها على عقارات اشتراها فى الخارج دون موافقتها، كما أن لدى كارلوس حسابات مصرفية فى سويسرا باسم ابن عمه ألفارو أورلينز دى بوربون.

وأشارت الصحيفة إلى أن حبيبة خوان كارلوس كانت ترافقه عندما أصيب خلال رحلة سرية لصيد الفيلة فى بوتسوانا فى أفريقيا عام 2012.

الاميرة الالمانية عشيقة ملك اسبانيا السابق خوان كارلوس
الاميرة الالمانية عشيقة ملك اسبانيا السابق خوان كارلوس

 

صحيفة الاسبانيول على تويتر
صحيفة الاسبانيول على تويتر

 

ملك اسبانيا السابق خلال رحلته الى افريقيا فى 2012
ملك اسبانيا السابق خلال رحلته الى افريقيا فى 2012

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