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شاهد في دقيقة.. تاريخ "أردوغان" الأسود في دعم الإرهاب بسوريا والعراق

الجمعة، 13 يوليه 2018 06:11 م
شاهد في دقيقة.. تاريخ "أردوغان" الأسود في دعم الإرهاب بسوريا والعراق أردوغان
كتب أحمد جمعة
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لا يخفى على أحد أن تركيا الراعى الرئيسي لتنظيم داعش الإرهابى منذ الإعلان عن سيطرة التنظيم الإرهابى على عدد من المدن السورية والعراقية، ودعم أنصار حزب العدالة والتنمية التركى لداعش ورفع أعلام التنظيم فى شوارع اسطنبول وأنقرة، فضلا عن تنقل قادة التنظيم الإرهابى من سوريا إلى تركيا والعكس دون أى قيود على تحركات الإرهابيين.
 
 
وفيما يلى أبرز المواقف التركية الداعمة لداعش منذ نشأته
 
1.الرئيس التركى السابق عبد الله جول يرى أن داعش حركة سياسية وليست دينية.
 
2.بغداد تتهم قنصل تركيا فى نينوى بمسئوليته فى سقوط الموصل فى قبضة داعش.
 
3.تقارير غربية تؤكد فتح تركيا لمعسكرات تدريب لعناصر داعش داخل أراضيها.
 
4.المخابرات التركية نسقت ولا تزال مع التنظيم الإرهابى داخل التراب السورى.
 
5. تركيا رفضت استهداف عناصر داعش خلال العملية العسكرية التركية ضد الأكراد.
 
6.تنظيم داعش لم يستهدف مدن تركيا بأى عمليات إرهابية.
 
7. كما اعترف التنظيم  بتوافق مصالحه مع تركيا والتنسيق المشترك بينهما.
 
8.تقارير استخباراتية تكشف شراء تركيا النفط السورى والعراقى من داعش.
 
9.عناصر تنظيم داعش يتنقلون داخل الأراضى التركية ويرفعون علم التنظيم.
 
10.المخابرات العراقية تعتقل المساعد الأول لأبو بكر البغدادى داخل الأراضى التركية.

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