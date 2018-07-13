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سجن إمام من أبيدجان بتهمة "الإرهاب والإعتداء على الأمن"

الجمعة، 13 يوليه 2018 03:26 م
سجن إمام من أبيدجان بتهمة "الإرهاب والإعتداء على الأمن" القوات الأمنية فى أبيدجان
أبيدجان (أ ف ب)
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وجهت محكمة فى ساحل العاج تهمة "الإرهاب" إلى إمام من أبيدجان، مسجون منذ أسبوع فى إصلاحية العاصمة الاقتصادية للبلاد، كما أعلن محاميه الجمعة.

وقال المحامى سليمان ديالو لفرانس برس إن "الإمام عجيب توريه أوقف فى الثالث من يوليو الماضى بعد إقامة فى مقر الاستخبارات العامة، ومثل فى 9 يوليو أمام قاض وجه إليه رسميا تهم الارهاب والاعتداء على الأمن والتحريض على التمرد".

ويؤخذ على الإمام البالغ الرابعة والثلاثين من عمره، تنديده فى خطبة بثت على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعى، بـ "التكلفة المرتفعة للحج إلى مكة وتدمير منازل الفقراء" خلال عملية هدم فى العاصمة الاقتصادية لساحل العاج.

وأضاف المحامى ديالو أن "التهم الموجهة تسىء إليه كثيرا، فهو يندد بأعمال الإرهاب".

ومن المقرر أن يعقد النائب العام فى أبيدجان ريتشارد أدو، مؤتمرا صحافيا فى المساء حول هذه القضية، بحسب بيان تسلمته وكالة فرانس برس.

وقد تعرضت ساحل العاج فى مارس 2016 لاعتداء أسفر عن 19 قتيلا فى منتجع بحرى أطلق خلاله مسلحون النار على الشاطئ وشرفات الفنادق والمطاعم.

 


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