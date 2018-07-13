زحام على كورنيش الإسكندرية للاستمتاع بليالى الصيف الساحرة

الاسكندرية جاكلين منير

شهد كورنيش الإسكندرية ، إزدحاما وإقبالا كبيرا من المصطافين، الذين أقبلوا على الكرونيش للتنزه والاستمتاع بليالى مصيف مدينة الإسكندرية الساحرة ليلا.

وقد امتلاءت الكافتيريات المنتشرة على كورنيش الإسكندرية بالمصطافين والوافدين إليها، وانتعشت حركة السياحة بالاسكندرية ، بالإضافة إلى انتشار الباعة والمأكولات الشهيرة لكورنيش الإسكندرية مثل "الذرة المشوى "، و"الترمس" والمحمصات و حمص الشام.

من جانبة قال اللواء أحمد حجازى، رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن المحافظة تستقبل نحو 5 ملايين مصطاف ووافد سنويا ، للاستمتاع بفصل الصيف بها.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " أن الإدارة تعمل على تكثيف حملات التفتيش على مستأجرى الشواطئ وكافيهات الممرات على الكورنيش، للتأكد من الالتزام بقوائم الأسعار وعدم استغلال الوافدين والمصطافين إليها، بالإضافة إلى التشديد على نظافة الشاطئ حرصا على راحة المصطافين.

من جانبة أكد أسامة الخولى مسؤل هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية، على أن نسبة الإشغالات بفنادق الإسكندرية قد تخطت 80% حتى الآن، و أكد فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع" على أن هناك حملات تفتيشية دورية على الكافتيريات الخاصة بالكورنيش و الفنادق الكبرى للتأكد من الالتزام بالأسعار و جودة الخدمة المقدمة بها.