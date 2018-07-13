video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 يوليه 2018 04:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

زحام على كورنيش الإسكندرية للاستمتاع بليالى الصيف الساحرة

الجمعة، 13 يوليه 2018 03:00 ص
زحام على كورنيش الإسكندرية للاستمتاع بليالى الصيف الساحرة كورنيش الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

شهد كورنيش الإسكندرية ، إزدحاما وإقبالا كبيرا من المصطافين، الذين أقبلوا على الكرونيش للتنزه والاستمتاع بليالى مصيف مدينة الإسكندرية الساحرة ليلا.

وقد امتلاءت الكافتيريات المنتشرة على كورنيش الإسكندرية بالمصطافين والوافدين إليها، وانتعشت حركة السياحة بالاسكندرية ، بالإضافة إلى انتشار الباعة والمأكولات الشهيرة لكورنيش الإسكندرية مثل "الذرة المشوى "، و"الترمس" والمحمصات و حمص الشام.

من جانبة قال اللواء أحمد حجازى، رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن المحافظة تستقبل نحو 5 ملايين مصطاف ووافد سنويا ، للاستمتاع بفصل الصيف بها.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " أن الإدارة تعمل على تكثيف حملات التفتيش على مستأجرى الشواطئ وكافيهات الممرات على الكورنيش، للتأكد من الالتزام بقوائم الأسعار وعدم استغلال الوافدين والمصطافين إليها، بالإضافة إلى التشديد على نظافة الشاطئ حرصا على راحة المصطافين.

من جانبة أكد أسامة الخولى مسؤل هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية، على أن نسبة الإشغالات بفنادق الإسكندرية قد تخطت 80% حتى الآن، و أكد فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع" على أن هناك حملات تفتيشية دورية على الكافتيريات الخاصة بالكورنيش و الفنادق الكبرى للتأكد من الالتزام بالأسعار و جودة الخدمة المقدمة بها.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"القابضة للكهرباء" تصدر تعليمات بوقف تحصيل "تأمين الاستهلاك" بالإسكندرية

انطلاق مسيرة للاحتفال بالليلة الختامية بمولد أبو العباس المرسى بالإسكندرية

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

الاسكندرية

كورنيش الاسكندرية




لا تفوتك
12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

مرتضى منصور: كهربا مستمر مع الزمالك.. وساسى أفضل من السعيد وحامد

مرتضى منصور: كهربا مستمر مع الزمالك.. وساسى أفضل من السعيد وحامد

المرور: تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة يومين

المرور: تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة يومين

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 58% من مقررات يوليو حتى الآن

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 58% من مقررات يوليو حتى الآن

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

صور.. السيطرة على حريق خزانى الوقود خارج مطار القاهرة

صور.. السيطرة على حريق خزانى الوقود خارج مطار القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة