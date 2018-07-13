رويترز: عوائد أذون وسندات الخزانة المصرية ترتفع لأعلى مستوياتها فى عام

وارتفعت عوائد أدوات الدين القصيرة والطويلة الأجل فى مصر منذ إبريل، مع صعود عائد أذون الخزانة لأجل إثنى عشر شهرا الأسبوع الماضى إلى أعلى مستوياته منذ يوليو 2017، حينما سجل ذروة عند 21.72 فى المئة.

ورغم ذلك، هدأت العوائد قليلا فى مزاد يوم أمس الخميس، حيث انخفض العائد على الأذون لأجل إثنى عشر شهرا إلى 19.38 بالمئة من 19.44 في المئة، وهبط العائد على الأذون لأجل ستة أشهر إلى 19.61 بالمئة من 19.79 بالمئة فى المزاد المماثل السابق في الخامس من يوليو.

وقال خبراء اقتصاديون ومصرفيون إن ارتفاع العوائد يأتى في إطار موجة بيع عالمية في الأسواق الناشئة.

وزاد الاستثمار الأجنبى في أذون وسندات الخزانة المصرية منذ تعويم الجنيه فى أواخر 2016، ليرتفع من أقل من مليار دولار فى ذلك الوقت إلى أكثر من 23 مليار دولار فى نهاية مارس، بحسب أحدث بيانات متاحة.