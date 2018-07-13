video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 يوليه 2018 04:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رويترز: عوائد أذون وسندات الخزانة المصرية ترتفع لأعلى مستوياتها فى عام

الجمعة، 13 يوليه 2018 02:35 م
رويترز: عوائد أذون وسندات الخزانة المصرية ترتفع لأعلى مستوياتها فى عام وزير المالية
كتبت ريم عبد الحميد ووكالات
إضافة تعليق
قال مصرفيون وخبراء اقتصاديون لرويترز، إن عوائد أذون وسندات الخزانة المصرية ارتفعت لأعلى مستوياتها فى عام فى الأسابيع الماضية، بفعل تخارجات بقيمة 4-5 مليارات دولار من سوق الدين فى البلاد، فى إطار موجة بيع عالمية فى الأسواق الناشئة.
 

وارتفعت عوائد أدوات الدين القصيرة والطويلة الأجل فى مصر منذ إبريل، مع صعود عائد أذون الخزانة لأجل إثنى عشر شهرا الأسبوع الماضى إلى أعلى مستوياته منذ يوليو 2017، حينما سجل ذروة عند 21.72 فى المئة.

 

ورغم ذلك، هدأت العوائد قليلا فى مزاد يوم أمس الخميس، حيث انخفض العائد على الأذون لأجل إثنى عشر شهرا إلى 19.38 بالمئة من 19.44 في المئة، وهبط العائد على الأذون لأجل ستة أشهر إلى 19.61 بالمئة من 19.79 بالمئة فى المزاد المماثل السابق في الخامس من يوليو.

 

وقال خبراء اقتصاديون ومصرفيون إن ارتفاع العوائد يأتى في إطار موجة بيع عالمية في الأسواق الناشئة.

 

وزاد الاستثمار الأجنبى في أذون وسندات الخزانة المصرية منذ تعويم الجنيه فى أواخر 2016، ليرتفع من أقل من مليار دولار فى ذلك الوقت إلى أكثر من 23 مليار دولار فى نهاية مارس، بحسب أحدث بيانات متاحة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير المالية: استثناء بعض الجهات من قرار نسبة الصناديق الخاصة للخزانة العامة

وزارة المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 16.7 مليار جنيه

مصر

الخزانة المصرية

الاستثمار الاجنبى

اخبار العرب

اذون وسندات

تعويم الجنيه

الاحتياطى النقدى الاجنبى




لا تفوتك
التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

صور و فيديو.. القبض على مسيلمة الكذاب التركى.. عدنان أوكتار زعم أنه داعية إسلامى فأحل الحرام.. إدعى أن الرقص والزنا والخمر ليس حرام.. وتاجر بالنساء والأطفال وكون شبكة إجرامية للاتجار بالمخدرات

صور و فيديو.. القبض على مسيلمة الكذاب التركى.. عدنان أوكتار زعم أنه داعية إسلامى فأحل الحرام.. إدعى أن الرقص والزنا والخمر ليس حرام.. وتاجر بالنساء والأطفال وكون شبكة إجرامية للاتجار بالمخدرات

صور.. مواليد على سكة سفر.. امرأة تضع طفلها داخل قطار الصعيد.. القدر يسوق طبيبة لمساعدتها.. الدكتورة إيمان: لم أتوان لحظة عن واجبى المهنى.. المسافرون يخلون العربة.. والأم: شهامة الصعايدة طمنتنى

صور.. مواليد على سكة سفر.. امرأة تضع طفلها داخل قطار الصعيد.. القدر يسوق طبيبة لمساعدتها.. الدكتورة إيمان: لم أتوان لحظة عن واجبى المهنى.. المسافرون يخلون العربة.. والأم: شهامة الصعايدة طمنتنى

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة