رسميا.. عبد المنصف الرفاعى رئيسا لجهاز العاشر وقطاع السويس

كتبت -منال العيسوى

اصدر وزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولى ورئيس مجلس الوزراء،قرارا بتعين المهندس عبد المنصف الرفاعى رئيسا لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ومشرفا على قطاع مدن السويس .

وقال المهندس عبد المنصف، فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، أنه سيسعى خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ القانون واستعادة هيبة الدولة لمواجهة المخالفات بحسم وأنه لا تهاون فى حق الدولة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف القانون، كما يتم استعادة كافة الأراضى من واضعى اليد .

يعد المهندس عبد المنصف من المهندسين الشباب الذين عملوا بالمدن الجديدة منذ تخرجه من كلية الهندسة جامعة الاسكندرية الشعبة المدنية عام ٨٤ بتقدير عام جيد جدا، وعمل فى مدينة العبور منذ التخرج وحتى عام ٢٠١٤ كمهندس تنفيذى ضمن المكتب الفنى لاسكان شباب المستقبل، ثم مديرا عاما لإدارة المشروعات بجهاز تنمية مدينة العبور، حتى جاء للعاشر من رمضان كنائب لقطاع المشروعات نهاية فبراير ٢٠١٤ ثم قطاع الشؤون التجارية والعقارية ثم مركز خدمة المواطنين والمركز التكنولوجى والإسكان والخدمات ثم قاءم باعمال رئيس جهاز العاشر خلفا للمهندس عادل النجار الذى تولى رءاسة جهاز مدينة القاهرة الجديدة .

يذكر انه تم ابلاغ المهندس عبد المنصف، بالقرار اليوم خلال زيارة المهندس عبد المطلب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لمجلس امناء مدينة العاشر من رمضان.