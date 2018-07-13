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رئيس بلدية لندن: ربط ترامب بين الجريمة والهجرة مناف للعقل

الجمعة، 13 يوليه 2018 10:23 ص
رئيس بلدية لندن: ربط ترامب بين الجريمة والهجرة مناف للعقل رئيس بلدية لندن صادق خان
رويترز
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 قال رئيس بلدية لندن صادق خان إن ربط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بين ارتفاع معدلات الجريمة فى العاصمة البريطانية والهجرة أمر مناف للعقل بعد أن انتقد ترامب تعامل خان مع الجريمة وهجمات متشددين.

وقال خان لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سي) اليوم الجمعة "أن تلقى مسؤولية ذلك على الهجرة من أفريقيا هو فى اعتقادى أمر مناف للعقل وعلينا أن ننتقده عندما يفعل ذلك".

وقال ترامب لصحيفة صن إن رئيس بلدية لندن "قام بمهمة سيئة للغاية فى مكافحة الإرهاب" وتحدث عن الجرائم التى "دخلت المدينة".

وقال ترامب "أعتقد أنه قام بمهمة سيئة للغاية فى مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة.. انظر لكل تلك الأمور المروعة وكل تلك الجرائم التى دخلت (المدينة)".

 

 


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