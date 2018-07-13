رئيس الوزراء العراقى يدعو دول العالم إلى التعاون وإنهاء وجود داعش فى سوريا

بروكسل أ ش أ

دعا رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، دول العالم إلى التعاون والتوحد لحسم الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابى فى المنطقة وانهاء وجوده فى سوريا.

وفى كلمة له خلال اجتماع التحالف الدولى ضد "داعش" المنعقد فى بروكسل ، أكد العبادى أن الحكومة العراقية أمامها تحدى وهو إعمار العراق واصلاح اقتصاده الوطنى ، إضافة الى العمل على إنهاء الفساد.

وأضاف العبادى ، وفق ما نقلته قناة (السومرية نيوز) الخميس ، أن تنظيم داعش لم يعد قادرا على تجنيد الآلاف من المجندين كما كان يفعل سابقا ، لافتا إلى أن الاجراءات المشددة ضد العائدين منهم بعد هزيمة داعش قللت من خطرهم.

وشدد على ضرورة استمرار العمل المشترك وتحمل المسؤولية الجماعية ضد الارهاب من خلال تبادل المعلومات وتنشيط العمل الاستخبارى ، لافتا إلى أن زيادة قدرات القوات الأمنية العراقية وتسليحها وتدريبها وتقوية العمل الاستخبارى هدف أساسى وفى مقدمة أولويات الحكومة الحالية ، وذلك بالإضافة إلى خطة إعمار واسعة فى جميع المدن التى تعطلت بها فرص النمو بسبب الإرهاب.