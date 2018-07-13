video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 يوليه 2018 02:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الوزراء العراقى يدعو دول العالم إلى التعاون وإنهاء وجود داعش فى سوريا

الجمعة، 13 يوليه 2018 02:14 ص
رئيس الوزراء العراقى يدعو دول العالم إلى التعاون وإنهاء وجود داعش فى سوريا حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى
بروكسل أ ش أ
إضافة تعليق

دعا رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، دول العالم إلى التعاون والتوحد لحسم الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابى فى المنطقة وانهاء وجوده فى سوريا.

وفى كلمة له خلال اجتماع التحالف الدولى ضد "داعش" المنعقد فى بروكسل ، أكد العبادى أن الحكومة العراقية أمامها تحدى وهو إعمار العراق واصلاح اقتصاده الوطنى ، إضافة الى العمل على إنهاء الفساد.

وأضاف العبادى ، وفق ما نقلته قناة (السومرية نيوز) الخميس ، أن تنظيم داعش لم يعد قادرا على تجنيد الآلاف من المجندين كما كان يفعل سابقا ، لافتا إلى أن الاجراءات المشددة ضد العائدين منهم بعد هزيمة داعش قللت من خطرهم.

وشدد على ضرورة استمرار العمل المشترك وتحمل المسؤولية الجماعية ضد الارهاب من خلال تبادل المعلومات وتنشيط العمل الاستخبارى ، لافتا إلى أن زيادة قدرات القوات الأمنية العراقية وتسليحها وتدريبها وتقوية العمل الاستخبارى هدف أساسى وفى مقدمة أولويات الحكومة الحالية ، وذلك بالإضافة إلى خطة إعمار واسعة فى جميع المدن التى تعطلت بها فرص النمو بسبب الإرهاب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

علم سوريا يرفرف فى درعا بعد سيطرة الجيش على المدينة

رئيس الوزراء العراقى

العراق

أخبار العراق

دول العالم

داعش

أخبار سوريا

سوريا




لا تفوتك
12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

مرتضى منصور: كهربا مستمر مع الزمالك.. وساسى أفضل من السعيد وحامد

مرتضى منصور: كهربا مستمر مع الزمالك.. وساسى أفضل من السعيد وحامد

المرور: تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة يومين

المرور: تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة يومين

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 58% من مقررات يوليو حتى الآن

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 58% من مقررات يوليو حتى الآن

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

صور.. السيطرة على حريق خزانى الوقود خارج مطار القاهرة

صور.. السيطرة على حريق خزانى الوقود خارج مطار القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة