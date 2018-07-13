دواوين الوزارات × 24 ساعة.."التعليم العالى" تضع اللمسات النهائية للتنسيق

إعداد – وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

وزارة التعليم العالى:

وزارة التربية والتعليم:

وزارة التضامن الاجتماعى:

وزارة الإسكان:

وزارة النقل:

وزارة الزراعة:

وزارة الكهرباء:

وزارة القوى العاملة:

وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:

وزارة التنمية المحلية: