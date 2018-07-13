دواوين الوزارات × 24 ساعة.."التعليم العالى" تضع اللمسات النهائية للتنسيق

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الصحة:
كيف تحولت الدولة من توفير الخدمة لمظلة صحية لكل المصريين.. 8 إصلاحات حسمت صراع العلاج لصالح المريض أبرزها التغطية الصحية الشاملة وإجراء 17.8 ألف عملية لإنهاء قوائم الانتظار.. وتنفيذ أكبر مسح لفيروس س بالعالم
وزارة التعليم العالى:
"التعليم العالى" تضع اللمسات النهائية لبدء التنسيق.. مكتب التنسيق يبدأ أعماله بعد 72 ساعة من تسلم نتيجة الثانوية.. ويعلن منع الأجازات لإنجاز المهمة.. ومصادر: انطلاق المرحلة الأولى الاثنين وتستمر 5 أيام
"الحافز الرياضى" يصل مكتب التنسيق.. مصدر: انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق الأسبوع المقبل.. التعليم العالى: لن تقبل درجات جديدة للحافز بعد إعلان النتيجة.. وتكشف: 78 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات
وزارة التربية والتعليم:
التعليم تسدل الستار على الثانوية العامة.. فتح باب التظلمات على النتيجة الأحد المقبل ولمدة شهر.. الوزير يقدم التهانى للأسر.. ويؤكد: التسريب مات ولا يوجد شاومينج.. طارق شوقى: الغش تخريب وفساد لشخصية أولادنا
الناجح يرفع إيده.. أوائل الثانوية العامة يروون أحلامهم لـ"اليوم السابع".. الأول مكرر علمى: توقعت إعلانى بين الأوائل وسألتحق بالهندسة.. الأول مكرر علوم: كنت دائما الأول.. العاشر مكرر: ذاكرت 5 ساعات يوميا
وزارة التضامن الاجتماعى:
وزارة الإسكان:
وزارة النقل:
وزارة الزراعة:
وزارة الكهرباء:
وزارة القوى العاملة:
وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:
وزارة التنمية المحلية:
وزير التنمية المحلية: "أنا عارفه الشارع عايز إيه".. نقضى على القمامة خلال شهرين وننسق مع التموين والداخلية لضبط الأسعار ونرفع تقرير كل 3 أشهر لرئاسة الوزراء.. ويؤكد: المستشارون لا يتقاضون رواتبهم من القروض
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة