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الجمعة، 13 يوليه 2018 01:12 ص
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دواوين الوزارات × 24 ساعة.."التعليم العالى" تضع اللمسات النهائية للتنسيق

الجمعة، 13 يوليه 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.."التعليم العالى" تضع اللمسات النهائية للتنسيق طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
وزارة الصحة: 
 
 
 
 
وزارة التعليم العالى:
 
 
 
وزارة التربية والتعليم: 
 
 
 
وزارة التضامن الاجتماعى: 
 
 
 
وزارة الإسكان: 
 
 
 
 
وزارة النقل: 
 
 
 
وزارة الزراعة: 
 
 
 
وزارة الكهرباء:
 
 
وزارة القوى العاملة:
 
 
وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:
 
 
وزارة التنمية المحلية:
 

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