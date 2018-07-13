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الجمعة، 13 يوليه 2018 12:54 م
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خلال افتتاح منتدى الاقتصاد العربى ببيروت..

خالد حنفى: مصر شهدت إصلاحات تنموية كبيرة ستؤتى ثمارها قريبًا

الجمعة، 13 يوليه 2018 11:05 ص
خالد حنفى: مصر شهدت إصلاحات تنموية كبيرة ستؤتى ثمارها قريبًا منتدى الاقتصاد العربي ببيروت
كتب مدحت وهبة
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أكدالدكتور خالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة إصلاحات اقتصادية ونهضة تنموية وعمرانية كبيرة، سوف تؤتى ثمارها تباعا ويشعر بها المواطن المصرى قريبا، مما يحسن من مستوى المعيشة، مشيرا إلى أن هذه المشروعات والإصلاحات التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى أدت إلى زيادة فى معدلات النمو وتحسن تدريجيا فى الاقتصاد المصرى الذى سوف يشهد قفزات كبيرة خلال الفترات القادمة.
 
جاء ذلك خلال جلسات منتدى الاقتصاد العربى ببيروت والذى افتتحه سعد الحريرى رئيس وزراء لبنان وشهده مرزوق الغانم رئيس مجلس الامة الكويتى وفؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان السابق والمهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات والسفير المصرى بلبنان ونائل الكباريتى رئيس اتحاد الغرف العربية وحاكم مصرف لبنان واحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية وخبراء الاقتصاد والاعمال من 20 دولة عربية وأجنبية.
 
وقال الدكتور خالد حنفى ان الدول العربية تواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة تتمثل فى تحقيق نمو اقتصادى قابل للاستمرار لتوفير فرص العمل الكافية لاستيعاب الاعداد المتزايدة من طالبى العمل ولذا لابد من استقطاب استثمارات كبيرة لتحقيق معدلات اعلى من النمو الاقتصادى لخلق العدد الكافى من فرص العمل وهذا يتطلب تعزيز الاستقرار السياسى وتوفير سياسات اقتصادية محفزة للنمو ومناخ يوفر الشفافية ووضوح فى القوانين وإزالة المعوقات امام كافة المستثمرين.
 
وأشار إلى أهمية الدور الذى يمكن ان تلعبه التكنولوجيا فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز المزايا التنافسية كما ان افريقيا هى ارض الفرص الاستثمارية الواعدة وضرورة تنمية التجارة وفرص الاستثمار طويلة الاجل بين البلدان العربية وإفريقيا.
 

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مصر

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