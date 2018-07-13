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تفعيل مبادرة "الإسكندرية تعود بقوة شبابها " بحي وسط

الجمعة، 13 يوليه 2018 09:29 م
تفعيل مبادرة "الإسكندرية تعود بقوة شبابها " بحي وسط جانب من المبادرة
الإسكندرية - جاكلين منير
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قامت بهية عبد الفتاح رئيس حي وسط الاسكندرية ، اليوم بتفعيل مبادرة "الاسكندرية  تعود بقوة شبابها" حيث تم عقد لقاء مع أهالى  مساكن محرم  بك بحضور ممثليين لأهالي المنطقة بجمعية تنمية المجتمع بمحرم بك قبل القيام بجولة ميدانية بالمربع بحضور ممثلى المجتمع المدنى  وممثلين للشباب واتحاد طلبة معهد الخدمة الاجتماعية و ممثلين لسكان المنطقة.

وتم رصد وتصوير مجموعة من المشكلات وطرح  الحلول تمهيدا لتدبير الميزانيات والإصلاح بالمشاركة مع المجتمع المدني، مثل مشكلة سرقة صناديق القمامة وفرز القمامة في الشوارع ،وتم طرح تطبيق فكرة جمع القمامة من المنبع بالمنطقة للقضاء علي الظاهرة  ، ورصد مشكلة  زيادة اعداد القوارض وتقرر عمل حملة  مكبرة من مكتب شؤؤن البيئة بالحي للقضاء علي الظاهرة.

بالإضافة الي رصد مشكلة تلف مواسير الصرف الصحي للبلوكات وتسريبها وتأثيرها السلبي علي الحوائط وتجمع مياه الصرف  في الشوارع وتم اقتراح تغيير كافة الوصلات المتهالكة بمساعدة السكان، ورصد مشكلة  تهالك أسقف الأدوار الاخيرة وحاجتها  للترميم، وتشوه منظر الحوائط بالكتابة والاعلانات المخالفة وتم إقتراح عمل ترميمات للاسقف ودهان واجهات البلوكات بلون موحد لإعطاء مظهر جمالي ، كما تم اقتراح زراعة الاسطح بعد عزلها والاهتمام بالتشجير في المنطقة بالاضافة الى زيادة عدد كشافات الإنارة وجاري العمل.


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