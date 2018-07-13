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تعرف على نظام المراقبة بعد الحبس ومدتها

الجمعة، 13 يوليه 2018 05:30 ص
تعرف على نظام المراقبة بعد الحبس ومدتها حبس - أرشيفية
أحمد حربى
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حدد المشرع المواد أرقام 28 و 29  و 38 من قانون العقوبات، لتحديد عقوبة المراقبة بعد قضاء مدة الحبس وألا تزيد مدتها عن 5 سنوات فى كل الأحوال.

وتنص المادة رقم  28 من قانون العقوبات على أنه: "كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين، ومع ذلك يجوز للقاضى أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة" .

كما تنص المادة 29 عقوبات على: "يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة. ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة ".

وأيضا تنص المادة  رقم 38 عقوبات على: "تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنوات".

 

 


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