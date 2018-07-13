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الجمعة، 13 يوليه 2018 11:28 م
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تعاون مشترك بين تعليم الإسكندرية وجامعة الفرنكوفونية

الجمعة، 13 يوليه 2018 09:01 م
تعاون مشترك بين تعليم الإسكندرية وجامعة الفرنكوفونية تعليم الإسكندرية وجامعة الفرنكوفونية
الاسكندرية - جاكلين منير
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نظمت مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية سلسلة دورات فى تكنولوجيا التعليم المخصصة للمعلمين فى إطار التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وذلك بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية والوكالة الجامعية الفرنكوفونية جامعة سنجور بقيادة مهندسة أمنية شاكر حافظ بلال مديرة الجامعة الفرانكفونية بجمهورية مصر العربية.
 
جاء ذلك بهدف تطوير وتحديث نظم التعليم عن طريق الاستعانه بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك فى الاطار العام لسياسة الدولة الداعمة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات بمقر جامعة سنجور بالإسكندرية.

وتم تنفيذ ورشتين عمل لعدد 38 معلم ،الاولى بعنوان الفصل المعكوس كنموذج تربوى يتم فيه استخدام استرتيجيات تعلم حديثة تهدف لتطوير الطالب من متلقى إلى مشارك فعال فى العملية التعليمية من خلال استخدام ادوات التكنولوجيا الحديثة وتنمية قدره على البحث والإبداع الفكرى من خلال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات .

والثانية بعنوان استخدام تكنولوجيا المعلومات لتدريب المعلمين على استخدام الجيل الثانى من الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعى للأغراض التربوية .
 
وذلك بهدف لإعداد جيل قادر على التعامل مع مهارات القرن 21.

والقدرة على تواصل المعلم مع الطالب من خلال شبكات التواصل وحزمة من البرامج التى تساعد على تحقيق ذلك من خلال استراتيجيات تعلم حديثة ومبتكره تتيح الفرصة للطالب أن يبدع ويتميز من خلال دور المعلم الميسر ومساعد لإكساب الطالب تلك المهارات ليكون له رؤية تحليلية فى كل ما يدرس ليصبح لدينا طلاب مبدعين .
 
وكرمت آمال عبد الظاهر فى ختام ورش العمل مديرة الجامعة الفرنكوفونية سنجور مهندسة امنية شاكر حافظ بلال و موجه عام اللغة الفرنسية أحمد عبد المنعم على مجهودهم فى خدمة العملية التعليمية .

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