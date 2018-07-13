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الجمعة، 13 يوليه 2018 02:36 م
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تشكيل وحدة فرنسية لمتابعة الإرهابيين الخارجين من السجون

الجمعة، 13 يوليه 2018 12:56 م
تشكيل وحدة فرنسية لمتابعة الإرهابيين الخارجين من السجون الشرطة الفرنسية- أرشيفية
أ.ش.أ
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أعلن رئيس الوزراء الفرنسى، أدوار فيليب، اليوم الجمعة، عن إنشاء نيابة وطنية لمكافحة الإرهاب وخلية خاصة لمتابعة المعتقلين الإرهابيين أو المتطرفين بعد خروجهم من السجن.


وقال فيليب-فى خطاب ألقاه اليوم بمقر الاستخبارات الداخلية لعرض خطة مكافحة الإرهاب الجديدة- إن الخلية ستعمل ضمن وحدة تنسيق مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الوطنية وستضم شرطييْن متخصصين فى مكافحة الارهاب وموظفين للاستخبارات فى السجون، لا سيما وأن 450 معتقلا ارهابيا او متطرفا سيفرج عنهم بحلول نهاية 2019.


وأضاف أن الحكومة ستشدد متابعة الاشخاص الخاضعين للمراقبة القضائية وستسهل اجراء فرض الإقامة الجبرية التى تتم تحت المراقبة الالكترونية. مؤكدا انه سيتم اتخاذ تدابير تلقائية بحق الاشخاص المتهمين فى وقائع ارهابية و غير الملتزمين بالمراقبة القضائية.


وأشار إلى أنه بحلول سبتمبر سيتم توجيه تقرير وزارى للمدعين العامين وإدارات السجون ولأجهزة التحقيق والاستخبارات لتأمين تبادل المعلومات


وحول نيابة مكافحة الإرهاب الجديدة التى انتقدها العديد من القضاة، قال فيليب أن مكافحة الإرهاب كانت حتى الآن تسند الى قسم بنيابة باريس "إلا أننا رأينا الحاجة لأن يكون لدى المدعى العام الوقت الكامل للتعامل مع قضايا الارهاب".
 

 

 


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