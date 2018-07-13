الرئيسية أخبار عالمية ترامب يدرس استخدام الاحتياطى النفطى لأمريكا مع ارتفاع الأسعار بمحطات الوقود الجمعة، 13 يوليه 2018 09:00 م الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رويترز إضافة تعليق أعلنت مصادر اليوم الجمعة، أن ترامب يدرس استخدام الاحتياطى النفطى للولايات المتحدة مع ارتفاع الأسعار فى محطات الوقود. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. صور.. عشرات الآلاف فى لندن يحتجون على زيارة ترامب للمملكة المتحدة الكرملين يصف ترامب بالشريك لروسيا قبل القمة مع بوتين التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى صور و فيديو.. القبض على مسيلمة الكذاب التركى.. عدنان أوكتار زعم أنه داعية إسلامى فأحل الحرام.. إدعى أن الرقص والزنا والخمر ليس حرام.. وتاجر بالنساء والأطفال وكون شبكة إجرامية للاتجار بالمخدرات صور.. مواليد على سكة سفر.. امرأة تضع طفلها داخل قطار الصعيد.. القدر يسوق طبيبة لمساعدتها.. الدكتورة إيمان: لم أتوان لحظة عن واجبى المهنى.. المسافرون يخلون العربة.. والأم: شهامة الصعايدة طمنتنى انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات 12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة