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الجمعة، 13 يوليه 2018 02:56 م
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تحرير 1277 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الجمعة، 13 يوليه 2018 01:02 م
تحرير 1277 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حمله امنية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.
 
أسفرت مجهودات الحملة، التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور، والعميد رضا فوزى وكيل إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1277 مخالفة مرورية متنوعة، و شملت 388 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "، و64 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات، و54 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز9 سيارات، و148 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و41  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وسحب 19 رخصة لعدم الصلاحية الفنية، و 22  رخصة لمخالفة البيئة، و 106 مخالفة تجاوز سرعة "رادار"، وسحب 30 رخصة لمخالفة خط السير، و55 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و15 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار، وسحب 30 رخصة للسير يسار الطريق.
 
كما تمكنت الحملة، من ضبط وحجز 53 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و 13مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق، و21 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و45 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 6 سيارات متروكة، و34 مخالفة إزالة فاميه، وتحرير38 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، و31 مخالفة مواقف عشوائية، و19 مخالفة طمس لوحات معدنية، وتحرير35 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.
 
 

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