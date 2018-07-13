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بريطانيا تعطى الضوء الأخطر لعرض "فوكس" للاستحواذ على شبكة "سكاى"

الجمعة، 13 يوليه 2018 06:59 م
بريطانيا تعطى الضوء الأخطر لعرض "فوكس" للاستحواذ على شبكة "سكاى" روبرت مردوخ
كتبت ريم عبد الحميد
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وافقت الحكومة البريطانية على مساعى شركة فوكس القرن الحادى والعشرين لشراء 61%  من أسهم شبكة "سكاى" البريطانية، مما يمهد الطريق لمعركة حامية بين "فوكس" وشركة "كومكاست" الأمريكية التى تسعى هى الأخرى للسيطرة على أكبر شبكة تلفزيونية فى أوروبا.

 وبحسب ما ذكرت مجلة "فاريتى"، فإن الشركات الإعلامية الكبرى قد زادت من تنافسها هذا الأسبوع. فرفعت فوكس، التى يملكها روبرت مردوخ، عرضها لشراء سكاى بنسبة 30%  ليصل إلى 32.5 مليار دولار قبل أن تحصل الصفقة على الضوء الأخضر فى بريطانيا، مما دفع كومكاست، المتخصصة فى صناعة الترفيه، لرفع عرضها إلى  34 مليار دولار.

 ويمتلك روبرت مردوخ، إمبراطور الإعلام العالمى وصاحب فوكس، 39% من أسهم "سكاى" بالفعل وسعى للاستحواذ على النسبة المتبقية "61%" قبل أن يواجه منافسه من شركة كومكاست الأمريكية.

 وقد أعلن جيريمى رايت وزير الثقافة والإعلام الجديد فى بريطانيا عدم معارضة العرض المقدم من فوكس أمام فوكس بعد أشهر من المراجعة التنظيمية..

 وعرضت فوكس سلسلة من التنازلات للموافقة على مساعيها لشراء سكاى، منها ضمان تمويلها لـلشبكة البريطانية 15 عاما. بينما عرضت كوكاست ضمان تمويل سكاى نيوز والتزامات أخرى مع الحفاظ على قاعدة "سكاى" فى غرب لندن.

 

 

 


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