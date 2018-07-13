بالأسماء.. إعارة 91 معلما ومعلمة بكفر الشيخ لدول السودان وعمان والبحرين

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن انطباق شروط الإعارة على 91 معلمًا ومعلمه لدول البحرين وسلطنة عمان والسودان، منهم 19 معلمًا ومعلمة للإعارة لدولة السودان، و34 معلمًا ومعلمة لدورة عمان، و38 معلمًا ومعلمة لدورة البحرين فى تخصصات، "الرياضيات ، اللغة الإنجليزية ، علوم ، دراسات للتعليم الابتدائى، عربى، اللغة الفرنسية، فلسفة ، تربية رياضية، موجه مالى وإدارى، تربية موسيقية، تربية فنية، أحياء"، لانطباق الشروط عليهم من حيث السن والمؤهل والتقدير.