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انهيار وتصدع 3 منازل بطهطا سوهاج دون خسائر بالأرواح

الجمعة، 13 يوليه 2018 09:13 ص
انهيار وتصدع 3 منازل بطهطا سوهاج دون خسائر بالأرواح انهيار عقار-ارشيفية
سوهاج محمود مقبول
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شهد قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، حدوث إنهيار جزئى لمنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن غير مأهول بالسكان، مما أدى إلى تصدعات بمنزلين مجاورين غير مأهولين بالسكان دون حدوث حدوث خسائر بالأرواح.
 
 
كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد حدوث انهيار جزئى بمنزل، وتصدع أخرين بدائرة قسم شرطة طهطا.
 
على الفور، انتقل إلى مكان الواقعة العميد عمرو نبيل مأمور قسم شرطة طهطا، وتبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد محمد عبدالصبور رئيس مباحث القسم، أن المنزل ملك ورثة محمد أ س  ومكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن غير مأهول بالسكان، وتبين حدوث انهيار جزئى بالمنزل أدى لحدوث تصدعات بمنزلين مجاورين غير مأهولين بالسكان ملك كلاً من ورثة  محمد هــ - مكون من طابقين، ومشيد بالطوب اللبن ورثة سيد م ف  مكون من طابق واحد ومشيد بالطوب اللبن.
 
لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات أو وفيات، وتم عمل كردون أمنى بالمكان وتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لاتخاذ اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1751 إدارى القسم لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة العامة.
 
 
 

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