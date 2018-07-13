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انطلاق فعاليات منتدى الحوار السادس بين الصين وإفريقيا 23 يوليو الجارى

الجمعة، 13 يوليه 2018 10:21 ص
انطلاق فعاليات منتدى الحوار السادس بين الصين وإفريقيا 23 يوليو الجارى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
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تحت رعاية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى يستضيف معهد بحوث البيئة والمواد الطبيعية بالهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية فعاليات منتدى الحوار السادس بين الصين وإفريقيا حول الموارد المائية، تحت عنوان "الاستخدام المستدام للموارد المائية في البلدان النامية" بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء في مجال البيئة والمواد الطبيعية على المستوى الدولى، وذلك خلال الفترة من 23 حتى 25  يوليو الجارى بأحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ.

أكد د. خالد عبد الغفار على أهمية المنتدى، مشيرًا إلى أنه يعد منبرًا نشطًا للتعاون والتبادل الدوليين بشأن قضايا المياه والبيئة بين إفريقيا والصين، كما أنه يعد خطوة رائدة في البحث والتطوير والابتكار والتنفيذ المشترك الجاري في مجال المياه والتنمية، معربًا عن تطلعه بأن تصبح مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية رائدة على الصعيدين المحلى والدولي في مجال التنمية المستدامة فى مجالات البيئة والمواد الطبيعية.

ومن جانبها أوضحت د. مها الدملاوى مدير المدينة أن هذا المنتدى يأتى فى إطار خطة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في الاهتمام بالقضايا التنموية للموضوعات ذات البعد القومى تحت مظلة إستراتيجة وزارة البحث العلمى ضمن رؤية مصر 2030 .

وأكدت د. رانيا عامر عميد معهد بحوث البيئة والمواد الطبيعية سعى المعهد المستمر إلى التغلب على المشكلات البيئية المختلفة بتطبيق الحلول العلمية، واستخدام مختلف المصادر الطبيعية على المستوى الدولي.

جدير بالذكر أن المنتدى يهدف إلى إقامة شراكة دائمة بين الصين وإفريقيا في مجال الاستخدام المستدام للموارد المائية في البلدان النامية؛ لتحقيق نوع جديد من الشراكة الإستراتيجية بين الدول الإفريقية والصين.


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منتدى الحوار

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