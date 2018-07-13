انطلاق أولى قوافل مبادرة الإسكندرية "بلا أمية" بإدارة وسط التعليمية

نظمت آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أولى قوافل المتابعة لمبادرة "الإسكندرية بلا أمية "بمدرسة الفواطم بإدارة وسط التعليمية، وذلك ذلك بحضور أحمد كمال رئيس مجلس أمناء الجمهورية ونواب البرلمان وقيادات ادارة وسط التعليمية.
وتفقدت "عبد الظاهر" فصول محو الأمية فى مدرسة الفواطم والمعرض المقام بها، وتابعت سير الدراسة، كما أشادت بمجهود إدارة وسط فى مبادرة الإسكندرية بلا أمية، ووعدت بتوفير كافة الكتب وسبل الراحه للدارسين، وتذليل كافة العقبات من أجل رفعة وطننا الغالى مصر.
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بواسطة:
مصرى
اخواتى الاعزاء باليوم السابع العزيز ماذا تتخيلوا وتتوقعوا لو تم....
إلغاء هيئة نحو الأمية وتعليم الكبار ذات الميزانية والأجور المليارية وعلى الرغم من عتاقة تفعيلها وشعاراتها عن محو الأمية فنجد من خلال الإحصاءات الرسمية أن معدلات الأمية تزيد سنويا ولاتقل وبالتالى السؤال الذى يطرح نفسه هل هذه الهيئة ذات الموظفين بالآلاف وأجورهم وميزانياتها بالمليارت قامت بدورها أم قامت بإهدارات للمال العام هل إنتهت الأمية أم نتجه من خلالها لزيادة معدلات نحو الأمية؟؟؟لماذا لا يتم اليوم قبل غدا إلغائها وتحويل جزء من أجورها وميزانيتها نحو الإدارات التعليمية لتقوم كل إدارة تعليمية بمحو أمية تابعيها وقاطنيها بمتابعة وزارة التربية والتعليم او محو الأمية من خلال التضامن الإجتماعى والخدمة العامة حيث حينها على الأقل يحقق ذلك توفير ميزانيات بمليارات كذلك بإذن الله ودون شعارات هيىة ...ستصبح مصر بعد 3سنوات بإذن الله فعلا بلا أمية .اخواتى الأعزاء لاتنسوا أبدا متابعة حلقات مسلسل انهيارات وإسقاطات بحرفية للعقارات فى الخفاء بأيادى خفية ذلك المسلسل المأخوذ قصته عن "الطرف الثالث" حيث تتابعون نتائج حلقات المسلسل من أحداث ووقائع ناتجة والأهم العواقب التابعة تلك التى سيكون لها .....وأخيرا لاولن يمنع حذر من قدر ويمكرون وسننتظر خير الماكرين الذى سبحانه يمهل ولاااااا يهمل وسينصربإذنه وإرادته ومشيئته دعوة المظلوم ولو بعدحين ولو بعد حين ولو بعد حين وكله بإذن رب العالمييييييييييبن.