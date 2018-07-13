انطلاق أولى قوافل مبادرة الإسكندرية "بلا أمية" بإدارة وسط التعليمية

الإسكندرية - جاكلين منير

نظمت آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أولى قوافل المتابعة لمبادرة "الإسكندرية بلا أمية "بمدرسة الفواطم بإدارة وسط التعليمية، وذلك ذلك بحضور أحمد كمال رئيس مجلس أمناء الجمهورية ونواب البرلمان وقيادات ادارة وسط التعليمية.

وتفقدت "عبد الظاهر" فصول محو الأمية فى مدرسة الفواطم والمعرض المقام بها، وتابعت سير الدراسة، كما أشادت بمجهود إدارة وسط فى مبادرة الإسكندرية بلا أمية، ووعدت بتوفير كافة الكتب وسبل الراحه للدارسين، وتذليل كافة العقبات من أجل رفعة وطننا الغالى مصر.