انتداب المعمل الجنائى لفحص أثار حريق مصنع أدوية بمدينة 6 أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد – أحمد الجعفرى

انتدبت النيابة العامة بجنوب الجيزة فريق من المعمل الجنائى لفحص أثار الحريق الذى إندلع ظهر اليوم، داخل مصنع للأدوية الطبية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، فضلًا عن تقرير رجال الحماية المدنية الذين تولوا السيطرة على النيران.

وكشفت التحقيقات، أن حريق إندلع داخل مصنع أدوية بالمنطقة الصناعية الأولية بمدينة 6 أكتوبر، وأن المؤشرات الأولية ترجح أن الحادث ورائه ماس كهربائى.

وكانت قوات الحماية المدنية بالجيزة تمكنت من السيطرة على حريق داخل مصنع أدوية دون إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع فى أكتوبر، وتم الدفع بـ15 سيارة إطفاء، و تم فرض كوردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم إخماد الحريق.