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الجمعة، 13 يوليه 2018 09:18 ص
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اليوم.. الرئيس السودانى يتوجه إلى موسكو فى زيارة رسمية لروسيا

الجمعة، 13 يوليه 2018 08:06 ص
اليوم.. الرئيس السودانى يتوجه إلى موسكو فى زيارة رسمية لروسيا عمر البشير الرئيس السودانى
الخرطوم أ ش أ
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يتوجه الرئيس السودانى عمر البشير إلى موسكو، اليوم الجمعة، فى زيارة رسمية لروسيا يجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وذكرت وكالة السودان للأنباء، الخميس،  أن الرئيس السودانى سيشهد على هامش الزيارة ختام نهائيات كأس العالم، إلى جانب 25 من رؤساء الدول تلبية لدعوة الرئيس بوتين.

وأشارت الوكالة إلى أن المحادثات بين الرئيسين البشير وبوتين ستركز على العلاقات الاقتصادية، وبناء شراكة استراتيجية من أجل التنمية. بجانب تعزيز التعاون المشترك فى المجالات السياسية والاقتصادية، وزيادة فرص الاستثمار خاصة فى المجالات الزراعية والطاقة الطاقة، إضافة إلى مسار تنفيذ برنامج تحديث القوات المسلحة السودانية الذى يتم بدعم روسى .

ويضم الوفد المرافق للرئيس السودانى كلا من، نائب رئيس اللجنة العليا للعلاقات مع دول البريكس عوض الجاز، وزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل، وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض بن عوف، ووزير الدولة مدير عام مكاتب الرئيس حاتم حسن بخيت .

 


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