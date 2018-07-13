النيابة تنتقل لموقع حادث انقلاب قطار المرازيق للمعاينة

كتب أحمد الجعفرى

انتقل فريق من الأدلة الجنائية والنيابة العامة بجنوب الجيزة إلى موقع إنقلاب القطار رقم 968 المتجه من "القاهرة_قنا"، بقرية المرازيق بالبدرشين، لمتابعة الحادث والمعاينة، كما انتقل فريق أخر إلى المستشفيات للاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين وسماع أقوالهم؛ للوقوف علىى ظروف وملابسات الحادث.

وكان المستشار نبيل صادق النائب العام قد وجه بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب الجيزة، لموقع حادث قطار البدرشين للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن سقوط ثلاث عربات من قطار 986 مكيف القاهرة قنا، بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالى، وعلى الفور وجه المهندس سيد سالم بانتقال أدوات الرفع والأوناش وفرق الصيانة وتوجه إلى موقع الحادث لمتابعته.