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النيابة تطلب تقرير مفتش الصحة في واقعة ضبط 403 كيلو لحوم مستوردة مجهولة

الجمعة، 13 يوليه 2018 03:19 م
النيابة تطلب تقرير مفتش الصحة في واقعة ضبط 403 كيلو لحوم مستوردة مجهولة لحوم فاسدة - ارشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت النيابة العامة، مفتش الصحة و الأغذية بالقاهرة بفحص المضبوطات في واقعة القبض على مدير مخزن مواد غذائية وبحوزته كمية من اللحوم المستوردة مجهولة المصدر، وإعداد تقرير فني بها وبيان مدى استخدامها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

فيما أمرت النيابة العامة بحجز مدير المخزن لحين ورود تحريات المباحث.

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من القبض على "م ا ع" 24 سنة، مسئول عن مخزن مواد غذائية، بمنطقة المعصرة، لإدارته المخزن بدون ترخيص، ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.

وباستهداف المخزن أمكن ضبطه، وعثر بداخل المخزن علي 403 كيلو لحوم مستوردة، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد فرمها وبيعها لمحلات المأكولات لاستخدامها في إعداد الوجبات لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق .


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